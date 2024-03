Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le collège Denys-Puech dévoile ses particularités

Suite à la journée d’immersion proposée aux élèves des écoles de secteur, le collège Denys-Puech a ouvert ses portes à l’ensemble des personnes souhaitant découvrir l’établissement. C’est sous une pluie battante, que les familles ont eu l’occasion de rencontrer l’équipe pédagogique, de vie scolaire, de direction ainsi que quelques élèves volontaires. Ils ont aussi eu un avant-goût des mets concoctés par le personnel de cuisine en dégustant quelques mignardises exquises élaborées le matin même, accompagnées d’un café.

Les visiteurs ont découvert les principaux lieux pédagogiques de l’établissement comme le centre de documentation et d’information et les salles de classe où les différents professeurs leur ont présenté les programmes abordés ainsi qu’une une grande partie des projets et particularités de l’établissement comme la classe Chat (classe à horaires aménagés théâtre), l’option latin, le DD club, l’UNSS, le PSC1, le Journal du lecteur, le prix des Incorruptibles, l’Abécédaire des sorcières, les différentes sorties et voyages… Les partenaires locaux comme Ludik, l’APE et le FSE ont aussi exposé leurs actions qui offrent des possibilités pour les élèves et qui permettent de soutenir les projets proposés par le collège. Les familles participantes ont pu ainsi avoir les réponses à toutes leurs interrogations et préoccupations.

Si de nouvelles familles souhaitent découvrir l’établissement, une rencontre est toujours possible en contactant directement le secrétariat du collège.

La principale remercie tous les participants : les équipes du collège, les partenaires ainsi que les familles.