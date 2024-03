Luc-la-Primaube. Un spectacle magique avec "La compagnie hors logerie"

Mercredi, la "Compagnie hors logerie" est venue à la rencontre des enfants de la MJC de Luc-la-Primaube. Profitant d’une belle après-midi ensoleillée, ils se sont installés à l’extérieur, à proximité de l’espace Saint-Exupéry. Pauline et son acolyte Nicolas ont émerveillé leur jeune auditoire grâce à des histoires farfelues et saugrenues fait de contes, de musique, de marionnette et même de cirque qui s’entremêlaient dans un univers de bric-à-brac et de détournements d’objets.

Au programme du mercredi 20 mars : ateliers de motricité "le parcours des animaux" le matin "la fléchette infernale" l’après-midi pour les 3-5 ans, atelier pour développer la créativité avec Mélanie ou parcours gymnique avec Axel le matin et photo party l’après-midi pour les 6-8 ans, sortie à la journée (skate park et Aquavallon) pour les 9 ans et +. Pour les 14-17 ans, crêpe party de 18 heures à 22 heures vendredi 22 mars et OKLM de 14 heures à 18 heures, samedi 23 mars. Grande parade du carnaval, samedi 30 mars à 15 heures à Luc en partenariat avec le relais petite enfance "La Galipette" et les APE de la commune, avec déambulation en musique pimentée d’animations de toutes sortes et d’un spectacle, clôturée par un bal costumé. Bonne humeur et joie de vivre pour le plaisir des plus petits aux plus grands. Entrée libre. Tout public.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr.

Pour l’espace jeunesse, renseignements au067450 74 61.