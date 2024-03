"Cela marquerait l'ultime étape avant une Troisième Guerre mondiale" : à peine réélu, Vladimir Poutine prévient encore l'Occident

Tout juste réélu président de la Russie suite aux élections qui ont livré leur verdict ce dimanche 17 mars 2024, Vladimir Poutine a, de nouveau, évoqué les tensions avec l'Occident dans les heures qui ont suivi.

Réélu à la tête de la Russie suite à la Présidentielle qui s'est achevée ce dimanche 17 mars 2024, Vladimir Poutine n'a pas manqué l'opportunité de s'adresser, de nouveau, aux pays occidentaux dans le cadre de tensions omniprésentes entre les deux camps.

"Tout est possible dans le monde moderne..."

Interrogé par Reuters sur les commentaires du président français Emmanuel Macron, qui a dit le mois dernier ne pas exclure la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine - une hypothèse aussitôt écartée par d'autres alliés de Kiev -, et sur le risque d'un conflit avec l'Otan, Vladimir Poutine a ironisé: "Tout est possible dans le monde moderne". Emmanuel Macron, qui a dit ne pas vouloir d'"escalade", a appelé la semaine dernière les Occidentaux à un "sursaut", prévenant qu'une victoire russe en Ukraine constituerait une "menace existentielle" pour l'Europe.

Vladimir Poutine et le risque de Troisième Guerre mondiale

"Il est clair pour tout le monde qu'un (conflit entre la Russie et l'Otan) marquerait l'ultime étape avant une Troisième Guerre mondiale. Je pense que pratiquement personne ne veut de cela", a déclaré Vladimir Poutine devant la presse après avoir, sans surprise, remporté largement l'élection présidentielle russe. Le chef du Kremlin a toutefois ajouté que du personnel militaire de l'Otan se trouvait déjà en Ukraine. Les troupes russes ont entendu des communications en anglais et en français sur le champ de bataille, a-t-il dit.

"Il n'y a rien de bon dans tout cela, en premier lieu pour eux puisqu'ils meurent là-bas et en grand nombre", a-t-il poursuivi. Vladimir Poutine a dit espérer qu'Emmanuel Macron cesse de tenter d'alimenter les tensions à propos de l'Ukraine, invitant son homologue français à jouer un rôle pour la paix. "Tout n'est pas encore perdu", a-t-il déclaré. "Je l'ai dit encore et encore, et je vais le répéter : nous sommes en faveur de discussions de paix, et pas seulement parce que l'ennemi arrive à court de munitions", a-t-il ajouté.

Réélu pour un cinquième mandat

À l'occasion de la Présidentielle de 2024, la première depuis "l'opération militaire spéciale" lancée en Ukraine deux ans plus tôt, Vladimir Poutine a remporté un scrutin dont l'issue ne faisait guère de doute en l'absence de rival crédible parmi les trois autres candidats. Et ce en sachant que le principal opposant au président russe, Alexeï Navalny, est mort en détention le mois dernier.

Selon un sondage réalisé à la sortie des urnes par le Centre russe de recherche sur l'opinion publique (VCIOM), Vladimir Poutine a raflé 87,8% des suffrages. Le voici parti pour un nouveau mandat de six ans à la tête de la Russie, le cinquième après 2000, 2004, 2012 et 2018. Depuis que Moscou a lancé en février 2022 ce qu'il a présenté comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine, dénoncée par Kyiv et ses alliés comme une invasion, les relations entre la Russie et l'Occident se sont dégradées à un niveau sans précédent depuis la crise des missiles cubains en 1962.