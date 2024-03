Pour sauver la planète, vous devrez (aussi) manger... du serpent !

(ETX Daily Up) - S'il vous faut dépasser votre dégoût pour les insectes quand on les présente comme solution dans le but de réduire l'impact carbone de l'élevage du bétail sur la planète, vous devrez sans doute en faire de même avec le python. De très sérieuses recherches viennent de confirmer l'intérêt de ce type d'élevage pour limiter l'insécurité alimentaire mondiale.

Que diriez-vous d'un tartare de python, rehaussé par un condiment au yuzu ? Si l'intitulé est purement fictif, l'ingrédient principal pourrait bien être un jour une vraie alternative au steak de boeuf ou au filet mignon. Oui on parle bien de serpent ! Et il ne s'agit pas du tout d'information racoleuse, mais bien le résultat de recherches scientifiques publiées dans la revue Nature.

Menée conjointement par des chercheurs des universités australiennes d'Adélaïde, de Sydney mais aussi d'Oxford (Royaume-Uni), avec le soutien d'un institut de biologie médicale vietnamien, la parution évoque explicitement le modèle agricole d'un élevage de pythons comme une solution offrant "une réponse flexible et efficace à l’insécurité alimentaire mondiale".

Selon les auteurs de cette étude pour le moins surprenante, "en termes de taux de conversion alimentaire et protéique, les pythons surpassent toutes les principales espèces agricoles étudiées à ce jour". En d'autres termes, le ratio entre la nourriture que l'on donne aux serpents pour qu'ils grandissent et la quantité de viande lorsqu'ils sont abattus surpasse bon nombre d'espèces. Il s'établit à 1,2 pour les pythons contre 1,5 pour le saumon, 2,8 pour la volaille, 6,00 pour le porc et 10,00 pour le boeuf.

Ces conclusions ont été obtenues à l'issue d'une expérimentation menée auprès de deux grandes espèces de pythons, dont des spécimens ont été élevés dans des fermes en Thaïlande et au Vietnam. "Les pythons ont grandi rapidement sur une période de 12 mois, et les femelles ont grandi plus vite que les mâles. La consommation alimentaire et les taux de croissance au début de la vie étaient de puissants prédicteurs de la croissance totale au cours de la vie, avec des augmentations de masse quotidiennes allant de 0,24 à 19,7 g/jour pour Malayopython reticulatus et de 0,24 à 42,6 g/jour pour Python bivittatus, en fonction de l'apport alimentaire", décrit l'étude.

Le serpent apparaît d'autant plus comme une nouvelle alternative que ces animaux continuent de grossir même quand ils sont à jeun. Ainsi, dans les zones du monde où l'on ne peut pas avoir accès à l'eau de façon régulière, ce type d'élevage n'en souffrirait pas.

Mais se pose désormais une double question, celle de l'éthique à l'heure où le bien-être animal est une motivation pour certains consommateurs qui choisissent d'adopter un régime végétal, mais aussi celle du goût. La viande de serpent est-elle gustativement intéressante ? Une interrogation que l'on ne peut poser qu'au Vietnam où ce type de consommation n'est pas inhabituel, tout comme à Hong Kong. Ailleurs, et notamment en Europe et aux Etats-Unis, une problématique culturelle risque de mettre un frein à cette initiative, quand bien même la science confirme les avantages d'une telle consommation.