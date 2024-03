Rugby : "Il ne nous manque pas grand-chose", estime Fabien Druot, entraîneur d’Espalion, qualifié pour les phases finales de Régionale 2

Espalion a terminé sa saison régulière dimanche 17 mars par un revers à Lisle-sur-Tarn (32-6). Mais pas de quoi remettre en question sa première place dans sa poule de Régionale 2 ni ses ambitions pour la phase finale, à partir du 31 mars. Fabien Druot, l’un des entraîneurs, fait le point.

Quelles sont vos ambitions pour les phases finales ?

On veut commencer par gagner les deux matches à la maison, même si on sait qu’il ne faut pas trop anticiper. On sait qu’on est à trois victoires de la Régionale 1. Notre objectif de début de saison était de finir le plus haut possible. Quand on voit l’investissement des joueurs et ce que met en place le club, ce serait bien de monter. Ce serait en outre l’assurance pour l’équipe réserve de jouer à XV tous les dimanches, ce qui n’est pas le cas dans notre division.

En prenant la première place à l’issue de la phase régulière, cela doit aussi ouvrir l’appétit…

Les joueurs ne doutent pas, ce qu’ils ont fait leur montre qu’ils ne sont pas loin du but. On sent qu’il ne nous manque pas grand-chose, mais il faudra aller le chercher. Les phases finales sont différentes, tout se joue sur un match, si on perd, c’est terminé. Il faut que tout soit en place en même temps, la réussite du buteur, la grosse défense, etc. Ce n’est pas comme lors de la saison régulière, où on gère les états de forme, où on peut faire certains tests. Les meilleurs joueront avec l’idée d’aller chercher la montée.

Vous vous êtes incliné à deux reprises contre votre dauphin, L’Isle-sur-Tarn. Est-ce inquiétant au moment d’aborder des rencontres à élimination directe face aux meilleures équipes des autres poules ?

Non, je ne pense pas. Ces deux défaites sont intervenues dans des contextes complètement différents. À l’aller, chez nous, on a joué sur un terrain très gras car il avait beaucoup plu, ce qui a donné un cadre qui pouvait les avantager plus que nous. Au retour (dimanche 17 mars, NDLR), on était déjà certains de finir premiers. On en a profité pour voir certains joueurs moins utilisés en équipe première cette saison, pour leur montrer un niveau plus haut. Et on a été plutôt bien en première mi-temps mais ensuite cela a été plus dur.

Quels ont été vos points forts pour aller chercher la première place de votre poule ?

Je vais en sortir un : la défense. On est l’une des équipes qui a concédé le moins de points, toutes poules confondues. On a travaillé là-dessus tout au long de la saison et on a réussi à être régulier à ce niveau lors des matches. C’était une volonté de développer cet aspect car on sait qu’il peut être très important lors des phases finales.