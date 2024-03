CARTE. Guide Michelin 2024 : découvrez les onze nouvelles tables d'Occitanie qui ont la tête dans les étoiles

La région possède désormais 57 tables honorées par le guide rouge mais toujours une seule avec trois étoiles. Le Gard sort du lot avec 4 primo étoilés et l'Aveyron, avec deux étoiles.

Quelque 62 tables ont été récompensées en France, lundi, lors de la traditionnelle cérémonie du Guide Michelin, délocalisée cette année à Tours.

Fabien Ferré, un chef trois étoiles qui a, à peine, 35 ans

Et au milieu de ces effusions de joie consacrant la gastronomie française - la liste des rétrogradés avait déjà fuité voilà deux semaines - , l’Occitanie a tiré son épingle du jeu en raflant 11 nouvelles étoiles pour onze établissements sur les 52 nouvellement primés. Cette grand-messe a été marquée par l’émotion de Fabien Ferré, le chef de la Table du Castellet, dans le Var, qui, à 35 ans, rejoint le gotha des triples étoilés et en devient le plus jeune représentant de l’histoire.

"La cuisine est élevée au rang d'art"

"La cuisine est élevée au rang d’art", a rappelé Gwendal Poullennec, le directeur du guide, évoquant les détendeurs des trois macarons. Comme Gilles Goujon qui, lui, continue, seul, de porter la région en réussissant à se maintenir au plus haut des niveaux pour la quinzième fois de suite, c’est à saluer.

La carte de tous les restaurants étoilés en Occitanie. Infographie Midi Libre - Antoine Llop

L’Occitanie donc, avait essuyé, le 5 mars, seulement trois pertes, le Barbacane à Carcassonne et le Cenacle à Toulouse perdant leur unique étoile tout comme le Sénéchal à Sauveterre-de-Rouergue (Aveyron), qui a été vendu début 2024. La région renforce donc son attractivité par cette belle moisson qui porte le total de restaurants primés à 57 en Occitanie, où le Gard réussit un joli quadruplé : le château de Collias, Le Cèdre de Montcaud (Sabran), Le Prieuré (Villeneuve-lez-Avignon) et Le Saint-Hilaire (Saint-Hilaire-de-Brethmas) décroche leur première médaille.

Un bel échange en Aveyron

"Nous nous sommes battus pour déplacer non seulement nos meubles mais aussi les idéaux culinaires, recevoir une première étoile au Guide Michelin résonne comme une marque de confiance et de soutien", se réjouissent le chef Sébastien Rath et son épouse maîtresse de maison, Gwladys Rath, auréolés moins d’un an après l’ouverture du Saint-Hilaire.

Si deux nouvelles tables sont mises à l’honneur dans les P-O (La Coopérative - Domaine Riberach, L’almandin), une seule dans l’Hérault (Calice, du chef Fabien Lefebvre) qui maintient quand même toutes ses bonnes tables, la belle histoire vient d’Aveyron. Émilie et Thomas ont décroché le précieux sésame en reprenant le Moulin de Cambelong (Conques-en-Rouergue) dont le chef Hervé Busset a repris leur affaire à Rodez et il est, lui aussi, récompensé !

"On est très émus"

"On est très émus, on pense à toutes nos équipes qui ont œuvré et œuvrent avec nous, nous sommes contents de cet échange", a dit, ému aux larmes, Émilie Roussey qui attendait le Graal depuis huit ans. À noter également que Théo Fernandez, chef de l’Auberge de la Forge à Lavalette (Aude), a reçu le prix du jeune chef et que l’Art de vivre de Laurent Chabert à Narbonne, la Galinette à Perpignan, Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne) et le Saint-Hilaire (Gard) obtiennent une étoile verte saluant pour le guide « une gastronomie durable et responsable".