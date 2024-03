Rignac. Les collégiens entrent dans la danse

"Ce n’était pas évident au début… Un seul élève avait levé la main… Quand on voit l’enthousiasme général à la fin du spectacle… "

La professeure d’éducation physique Bérangère s’est fait l’écho de ses deux collègues pour exprimer sa grande satisfaction à l’issue du spectacle donné par les trois classes de 3e du collège Georges-Rouquier qui ont présenté leur production en danse. Ils ont travaillé sur ce projet jusqu’au vendredi 8 mars. Les enseignants d’EPS du collège ont permis aux élèves d’appréhender la breakdance et les danses modernes avec deux artistes de la compagnie Dynamina basée à Rennes.

À l’animation, la chorégraphe Élodie Lamri, cheveux très courts, tenue sportive, sourire aux lèvres : "C’est ma marque de fabrique", glisse la jeune femme de 33 ans. Pour l’accompagner, Noham, un danseur professionnel très virevoltant, très entraînant. Tous deux et très professionnels ont su amener à eux les élèves qui, Tee-shirt blanc et pantalon noir ont répondu avec enthousiasme et talent.

Les réseaux sociaux

À travers la musique et la danse, ce spectacle a permis aux élèves de se confronter à un sujet actuel : les écrans. Inspiré du geste quotidien de nos index sur nos écrans de téléphone, le spectacle Swipe pointe du doigt les dangers des réseaux sociaux : " Pour le peu de temps de travail qu’ils ont eu, les élèves ont réalisé des prodiges", ont expliqué les enseignants.

Quid de ce spectacle qui pourrait, voire qui devrait mais, c’est sûr qui mériterait d’être vu ? Alors, peut-être rendez-vous à la fin de l’année scolaire pour la fête du collège.

Présenté à l’espace André-Jarlan devant les classes de 6e lors de la journée internationale des droits des femmes, que les mamans auraient aimé voir évoluer leur progéniture !