Rodelle. Les quilleurs habillés de neuf

Une cérémonie très conviviale a eu lieu aux établissements Braley pour la remise d’une tenue complète financée par l’entreprise à destination des joueurs.

Très attaché à la vie du village, Christian Braley soutient le sport dont les adhérents animent le village dans la convivialité.

"Félicitations pour ce que vous faites, c’est également grâce à vous que la commune de Saint-Julien vit, vous avez su garder l’esprit de village et les quilles c’est une marque de fabrique", a indiqué le chef d’entreprise. Le club de quilles accueille désormais 26 licenciés, ce qui permet d’engager quatre équipes masculines et deux formations féminines (dont une au niveau Honneur) dans le championnat. L’année a été riche en émotions, comme la fête le premier week-end de septembre qui a attiré beaucoup de monde, et plusieurs succès pour le club lors du championnat 2023 dont la 1re place de 2e série et la 2e place de 1re série qui permet à l’équipe d’évoluer la prochaine saison en Essor.

La plupart des entraînements se déroulant après 20 heures, la commune a pour projet d’éclairer le stade, ce qui permettra d’accueillir les manches de coupe d’Occitanie. La cérémonie s’est conclue par le verre de l’amitié.