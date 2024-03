Druelle Balsac. Toujours au top les chasseurs balsacois

Le concours de belote à une fois de plus fait recette, lors

de la dernière soirée de la saison de la chasse balsacoise. 64 équipes se sont confrontées lors de ce concours. C’est à la salle des fêtes

de Balsac, qu’il s’est déroulé vendredi 8 mars, et comme les éditions précédentes, un vif succès était au rendez-vous. Engouement

de rigueur des compétiteurs, prêts à en découdre sous les yeux vigilants des organisateurs. Stratégies ou bottes secrètes, chacun

a su tirer sa carte du jeu pour arriver au meilleur résultat.

Côté organisation, les bénévoles de l’association avaient, comme toujours, bien fait les choses avec, en préambule du concours, l’appétissante soupe au fromage, qui a permis à tous de prendre

des forces avant les parties. Il faut louer le savoir-faire de toutes

ces personnes de l’association, qu’ils soient cuisiniers, serveurs.

La soupe au fromage est une véritable réussite et ce vendredi, ils étaient encore près de 170 à être venu la déguster. Un concours de belote de bonne tenue, organisé dans les meilleures conditions. Félicitations à tous les participants et organisateurs pour cette agréable soirée réussie qui a fait le bonheur du plus grand nombre.