Baraqueville. Carton plein pour le quine de l’ADMR

Dimanche 10 mars, l’ADMR du Pays baraquevillois organisait son traditionnel quine, doté de nombreux lots. Un très grand nombre de personnes se sont retrouvées pour venir tenter leur chance et soutenir l’association. On a eu la partie quine des grands-mères, des enfants, des perdants. Cette année, l’ADMR a innové en mettant en place une partie réservée aux bénéficiaires. L’ADMR tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont offert un lot, fait un don, les commerçants, artisans et entreprises du secteur, les bénéficiaires, les salariées, les bénévoles ; merci également à toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation de cet événement. L’ADMR, c’est la référence du service à la personne, elle facilite le quotidien des familles, personnes âgées ou dépendantes, handicapées. Elle maintient le tissu social autour et sur le canton de Baraqueville.