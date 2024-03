Colère des agriculteurs : les JA et la FDSEA sortent les bâches et "mettent en pause" les radars de l'Aveyron

Les deux syndicats agricoles ont débuté leur action ce mercredi 20 mars en matinée.

L’action n’est pas passée inaperçue de la part de nombreux automobilistes. Plusieurs radars du département de l'Aveyron se sont retrouvés bâchés, ce mercredi 20 mars au matin. Une action qui vient d’être revendiquée par la FDSEA et les JA Aveyron.

Un message à l’État

Selon les agriculteurs, cette action vise à souligner avec ironie "la rapidité avec laquelle s’établit le gouvernement à renforcer le plan de souveraineté sur l’élevage", ils ont donc décidé "de mettre en pause les radars du département car aucun "excès de travail" de l’État n’est en vue… Malheureusement !"

Plus concrètement, la FDSEA et les JA de l'Aveyron veulent rappeler au gouvernement,"leurs attentes vis-à-vis de ce plan qui donnera l’orientation souhaitée par l’État concernant nos fermes, nos élevages et les paysans". Les syndicalistes espèrent à présent "des annonces concrètes et de bon sens lors de la clôture du congrès de la FNSEA le 28 mars prochain, à Dunkerque."