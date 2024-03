"Contribuer à la construction européenne" : la quinzaine franco-allemande d’Occitanie fait escale en Aveyron

La quinzaine franco-allemande d’Occitanie initiée par la Fondation Groupe Dépêche est programmée du 21 mars au 4 avril avec des centaines d’événements dans la région. Une conférence, un concert et un échange culturel sont prévus à Rodez.

Alors que la sixième édition de la quinzaine franco-allemande d’Occitanie (QFAO) s’étalera du 21 mars au 4 avril, le comité de jumelage Rodez Bamberg s’associe une nouvelle fois à ce projet et a d’ailleurs obtenu le label "Quinzaine franco-allemande d’Occitanie" pour l’ensemble des événements qu’il propose.

Coup d’envoi à Millau le 21 mars

Cette quinzaine, dont le lancement est prévu le 21 mars à Millau, rassemblera des centaines d’évènements dans la région. "Le but de cette QFAO est de contribuer à la construction européenne, on a pour volonté de maintenir ces échanges", confie Sylvie Saint-Fleuret, vice-présidente du comité de jumelage.

Citoyenneté, éducation, culture et économie. Des événements au cœur du Piton à l’initiative de la Fondation Groupe Dépêche, de l’Ambassadeur d’Allemagne et de la présidente de la Région, animés par l’association Allemagne-Occitanie Europe au cœur, qui gravitera autour de ces quatre thèmes.

Conférence, concert et échange culturel sur le Piton

Jeudi prochain, Sophie Amans-Gisclard, professeure d’histoire et présidente départementale du concours national de la Résistance et de la Déportation animera une conférence, "35 ans après la chute du mur de Berlin, regard sur les conséquences sur l’histoire de l’Allemagne et les relations internationales", à 18 heures, à l’auditorium du musée Fenaille. "Berlin est au cœur des études et des livres d’histoire", rappelle Régine Taussat, conseillère municipale.

Quant au mercredi 3 avril, les élèves et les professeurs du Conservatoire de l’Aveyron joueront l’amitié franco-allemande à travers les compositeurs allemands et français, à 20 heures, à l’auditorium du conservatoire de l’Aveyron. Un concert du baroque à nos jours.

Du mercredi 27 mars au jeudi 11 avril, 21 jeunes collégiens et lycéens Bambergeois seront accueillis chez 21 Ruthénois. Animations culturelles et sportives, sensibilisation au lien entre le sport et la santé. Le sport sera au centre de cette rencontre. Un thème qui n’a pas été choisi par hasard, les Jeux Olympiques de Paris étant prévu du 26 juillet au 11 août. En juillet, les Ruthénois rejoindront leur correspondant à Bamberg, pour partager, à leur tour, leur culture.