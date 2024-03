Decazeville. Le 19-Mars 1962 a été commémoré

La commémoration de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc s’est déroulé à Decazeville en présence d’anciens combattants, des porte-drapeaux, du préfet de l’Aveyron Charles Giusti, d’élus, des représentants des forces de l’ordre et de la sécurité civile. Roger Marty, président local de la Fnaca, a rappelé le nom de ceux qui sont morts pour la France pour les cantons de Decazeville et Aubin.

Le préfet a lu ensuite le message du ministre des armées : "Nous ne célébrons aujourd’hui ni victoire ni défaite militaire. L’issue de la guerre d’Algérie n’a pas été réglée par les armes. Le chemin sur lequel la Nation s’est engagée est celui de la réconciliation des mémoires, à laquelle chacun doit participer, avec lucidité et honnêteté face aux faits".

Puis deux gerbes ont été déposés au monument aux morts par Roger Marty et le maire de la commune, François Marty.