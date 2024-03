Espalion. Les favoris présents aux éliminatoires doublettes

Les championnats 2024 ont débuté dimanche à Villecomtal, pour les pétanqueurs du district qui ont disputé le premier éliminatoire de la saison.

Soixante-douze doublettes étaient présentes pour cette journée qui s’est jouée par un temps printanier, sur des terrains sableux et caillouteux, sélectifs et intéressants à jouer.

Finalement, il n’y a eu guère de surprises, même si des formations qui pouvaient prétendre à la qualification ont été éliminées en raison du tirage au sort. Douze équipes d’Espalion sont sorties de poule, onze de Sainte-Geneviève, six de Saint-Geniez-d’Olt, quatre de Saint-Côme-d’Olt, deux d’Entraygues et une de Villecomtal. Parmi les éliminés, on relève Benoît Pullès, Stéphane Fradet, André Baldy, Damien Viguier, Nicolas Paul, Julien Archimbeaud, Alexis Trouillet, Yannick Hilaire, Nathan Petit, Christian Auguy…

Les qualifiés

Les six équipes qualifiées – trois d’Espalion, deux de Sainte-Geneviève, et une de Saint-Geniez-d’Olt – participeront à la finale départementale les 11 et 12 mai à Réquista. Une représentation de qualité où plusieurs d’entre elles peuvent jouer les trouble-fêtes et même prétendre au titre départemental. Sont qualifiés : Julien Teulier, Guillaume Petitfrère (Sainte-Geneviève), Jacques Pèbe, Romain Terrisse (Sainte-Geneviève), Philippe Solignasc Jean-Philippe Marcillac (Saint-Geniez-d’Olt), Samuel Santos, Dorian Théry (Espalion), Nourredine Touili, Fabien Tourteau (Espalion), Thibaut Bories, Florian Valette (Espalion).