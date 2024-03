Villefranche-de-Rouergue. Les jeunes du club ont assisté à une compétition mondiale

Les seniors du HBCV recevaient l’équipe de Rodez. Entame de match compliquée pour les locaux qui ont dû courir au score. À partir de la 20e minute, l’équipe remonte au score avec une avance de 3 buts à la mi-temps. Fin du match : 37 à 33 pour Villefranche. Prochain rendez-vous le week-end prochain à domicile contre Saint-Jory.

Les – 13 garçons affrontaient leurs homologues figeacois pour le match retour du tournoi, capital pour les 2 équipes pour la deuxième place qualificative des phases finales. Victoire à l’arraché 34 à 35, obtenue grâce à un esprit d’équipe rarement vu jusque-là et à un engagement total jusqu’à la dernière minute. Les petits villefranchois consolident donc leur deuxième place au classement et se retrouvent donc maîtres de leur destin

Ce week-end, le handball était à l’honneur en Occitanie, la ville de Montpellier accueillant le trophée des continents. Les quatre meilleures équipes des différents continents se sont donc affrontées entre jeudi et samedi à l’Arena. Les Villefranchoises et Villefranchois ont eu la chance d’assister aux deux derniers matchs samedi et notamment à la victoire de l’Équipe de France, en finale contre l’Égypte.