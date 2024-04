Football, handball, basket-ball : suivez en direct les résultats sportifs aveyronnais du week-end

Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, tous les résultats du week-end de sports des 13 et 14 avril concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 13 AVRIL FOOTBALL - Ligue 2 (32e journée) : Caen – Rodez……19 heures - National 3 (22e journée) : Anglet – Onet-le-Château……19 heures A lire aussi : Football : Onet à l’épreuve du leader - Départemental 1 (2e et 5e journées en retard) : Saint-Georges-de-Luzençon – Naucelle….19 heures JS Lévézou – Aguessac……20 heures HANDBALL - Nationale 2 masculine (19e journée) : Tardets – Rodez-Onet……19 heures BASKET-BALL - Nationale 3 masculine (24e journée) : Rodez – Mantaille……..20 heures A lire aussi : Basket-ball : der de la saison à la maison pour les Ruthénois DIMANCHE 14 AVRIL FOOTBALL - Division 2 féminine (17e journée) : Strasbourg – Rodez…..13 heures - U19 National (24e journée) : Rodez – AC Ajaccio…..11 heures - U17 National (24e journée) : Toulouse – Rodez……12 heures - Régional 3 (13e journée en retard) : Le Buisson – Réquista…..15 heures RUGBY - Fédérale 2 (6e journée en retard) : Decazeville – 4 Cantons…….15h15 BASKET-BALL - Nationale 3 féminine (22e et dernière journée) : Élan Aveyron – Saint-Just-Saint-Rambert… 15h30