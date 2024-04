Basket-ball : der de la saison à la maison pour les Ruthénois

Samedi 13 avril (20 heures) à l’Amphithéâtre de Rodez, les sang et or disputeront leur ultime match à domicile de la saison en accueillant Mantaille, à l’occasion de la 24e journée de Nationale 3.

Avec un maintien en N3 déjà acquis et une montée hors de portée, le maître mot de la fin de saison de Rodez reste : "Bien terminer et prendre du plaisir", pour son entraîneur Matija Sagadin. D’autant plus, qu’une semaine après leur défaite 86-75 à Tain Tournon, les sang et or (7es) s’apprêtent à disputer leur tout dernier match de la saison sur leur parquet.

Samedi 13 avril à 20 heures, ils accueilleront Mantaille (8e) à l’Amphithéâtre avec l’objectif de régaler leur public pour une dernière fois lors de cette saison haletante. "C’est le dernier match de notre aventure commune avec les spectateurs, on a envie de les remercier pour leur soutien, car ils ont été nombreux toute la saison", souligne le technicien ruthénois.

Pour ça, la bande à Adam Williams devra venir à bout d’une équipe de Mantaille qui suit la même trajectoire qu’elle et avec qui elle joue des coudes au classement. Comme ses deux prochains et derniers adversaires d’ailleurs, Andrézieux-Bouthéon (6e) et Agde (4e). "Mantaille est une équipe qui joue collectif et qui est très portée sur les tirs à trois points", prévient Matija Sagadin, qui espère voir les siens réussir à se lâcher ce soir. Et pour l’occasion, le groupe ruthénois sera une nouvelle fois au complet, avec le jeune Louis Vérol-Mangeot en plus.

Le groupe : Gelin, Bannerman, Chumiatcher, Vérol-Mangeot, William, Frugère, Sharta, Diouf, Salhi, Rigal.