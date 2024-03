Villefranche-de-Rouergue. Les jeunes joueurs mis à l’honneur

Le junior Loucian Lacan remporte le titre départemental de tir de précision et les cadets sont champions de l’Aveyron par équipes de clubs.

Ouest Aveyron Communauté compte dix clubs de pétanque qui regroupent quatre cent quatorze licenciés et font de ce sport un des plus pratiqués sur le territoire. Deux de ces clubs, Foissac et la Pétanque Villefranchoise ont, depuis 2019 une école de pétanque commune.

Tous les samedis matin, une vingtaine de jeunes, de 9 h 30 à 11 h 30, apprennent à jouer. Il faut croire, si l’on en croit les résultats de cette année, que leurs éducateurs, Alex Grenet, Cédric Joubert et Daniel Marcus, font un très bon travail. Le junior Loucian Lacan vient de reporter le titre départemental de tir de précision et les cadets, Lola Joubert, Mathéo Bessières, Mathéo et Valentino Do Rosario, Samuel Fabre, Estéban Garrigues, Louis Grenet, Enzo Mazars et Thiméo Mercier sont devenus champions de l’Aveyron par équipes de clubs, remportant six victoires lors de leurs six rencontres.

Des résultats qui font que les quatre cent quatorze licenciés osent espérer que leur Communauté de communes saura s’en rappeler et, pourquoi pas doter ce territoire ouest Aveyronnais d’un boulodrome digne de ce nom…