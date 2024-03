Luc-la-Primaube. Un club éphémère de théâtre d’improvisation avec Cindy Flavier

Quatre jeunes, William, Andréa, Tom et Grégory ont participé au premier atelier d’improvisation théâtrale proposé par la MJC de Luc-la-Primaube à l’espace Saint-Exupéry. Ils avaient tous déjà fait de l’impro avant et étaient ravis de pouvoir s’y remettre car pour eux c’est un moyen de s’amuser et de décompresser ! Cindy Flavier a lancé ces ateliers dans le cadre de club éphémère en espérant pouvoir relancer le club impro ados à la rentrée de septembre, de façon pérenne. Pour cela, le but est aussi de faire découvrir l’impro au plus grand nombre. Cindy Flavier, passionnée de théâtre d’impro, le pratique depuis 4 ans avec la troupe ImpRodez (MJC de Rodez). Educatrice spécialisée, elle avait déjà pu proposer des ateliers impro sur son lieu de travail et s’était éclatée tout comme les personnes accompagnées. Le fait de lancer cette activité en libéral lui a permis de pouvoir proposer des ateliers aux ados de la MJC de Luc-la-Primaube. C’est pour elle une super opportunité en terme de partage et d’expérience. L’impro est une activité fun et ludique qui permet de travailler plein de choses : le lâcher prise, l’éloquence, la créativité, la confiance en soi et en l’autre, l’écoute, l’humour ... tout ça dans un esprit d’équipe et de bienveillance !

Prochains ateliers les 30 mars, 12 et 27 avril, les samedis de 11h à 12h30 et les vendredis de 18h à 19h30 à l’espace St-Exupéry de La Primaube. Ouvert aux 12 à 17 ans. 5€ la séance. Inscription obligatoire au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr