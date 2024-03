"Une pluie de PV" : à Villefranche-de-Rouergue, le stationnement fait débat les jours de marché

Certains riverains regrettent la politique municipale de sanction des mauvais stationnements, notamment place de la Liberté. Le maire s’en explique.

"C’est une pluie de PV le jeudi matin place de la Liberté". Le jour de marché catalyse toujours de vifs débats autour du stationnement, comme le confirme René, un riverain du marché.

"Nombre d’automobilistes parfois handicapés par l’âge ou la maladie, cherchent en vain un emplacement au plus près de la chalandise, pour garer leur voiture et vider des chariots parfois lourds", alerte-t-il. "Ce n’est plus pour eux une surprise de retrouver à leur retour une carte de visite sur leur pare-brise. Le règlement est hélas parfois appliqué sans concertation ni cohérence avec la réalité du terrain".

"Je ne prends plus de risque"

La place de la Liberté est au cœur des débats. "C’est vrai qu’avant on pouvait se garer sur le côté de la route ou en s’arrangeant", commente de son côté Robert, qui fréquente le marché depuis des décennies. "Maintenant je ne prends plus de risque et je reste dans les clous", concède Didier, un autre Villefranchois.

"Je stationne au parking des Serres, avec une dizaine de minutes de marche derrière. C’est difficile de trouver des places sur le tour de ville ou place Saint-Jean. Cela ne me dérange pas forcément, ça me permet de faire un peu de sport du haut de mes 75 ans", témoigne quant à elle Anne-Marie.

"Au niveau de la place de la Liberté, nous avons eu plusieurs injonctions de la Région de faire respecter le stationnement des bus, qui parfois ne peuvent pas stationner à cause de personnes mal garées, notamment sur la chaussée ou au niveau de la zone zébra", répond le maire, Jean-Sébastien Orcibal. "Faire respecter le stationnement est donc une nécessité".

"Nous avons eu plusieurs remontées de personnes à mobilité réduite qui ne pouvaient pas se déplacer le jour de marché et prenaient des risques à cause des gens qui se garaient sur le trottoir", ajoute le maire. "Les temps ont changé. L’accompagnement des personnes en situation de handicap est une priorité pour Villefranche et le stationnement doit donc s’adapter".

Des aménagements à venir

En 2023, la municipalité a collecté 60 000 euros d’amendes (stationnement ou autres). Pour rappel, la mairie a comme projet de créer un parking supplémentaire à l’ancien Enedis, quai du Temple, et d’aménager un parcours piéton jusqu’en cœur de ville. À partir de septembre prochain, les travaux d’aménagement de la place Fontanges devraient débuter, avec de probables conséquences sur le stationnement. Pour faciliter l’accès aux parkings, des panneaux d’indication du nombre de places doivent prochainement être déployés en ville.