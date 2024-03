Course pédestre : le trail de la Cité des pierres a abandonné le format long

Un an après avoir accueilli le championnat de France de trail court et long, l’événement sud-aveyronnais est de retour ce week-end des 23 et 24 mars, à La Roque-Sainte-Marguerite. Mais il n’y a plus de format long au programme. Explications.

Ce week-end des 23 et 24 mars, trois courses sont au programme de la quatrième édition du trail de la Cité des pierres, à La Roque-Sainte-Marguerite : 10, 16 et 31 kilomètres. Il n’y a donc plus de format long, c’est-à-dire entre 40 et 80 kilomètres.

Alors qu’un an plus tôt, le jeune événement sud-aveyronnais accueillait le championnat de France de la discipline, sur les formats court (31 kilomètres) et long (68 kilomètres). Cette dernière distance avait d’ailleurs fait ses débuts au programme millavois pour l’occasion. Pourquoi l’association Causse Cévennes trail academy a choisi de laisser tomber le long pour l’édition 2024 ?

Une épreuve "trop tôt" dans la saison "pour un format aussi long"

"C’était un one shot", précise Guilhem Prax, à la tête de l’association. "Le format long n’était pas à notre programme et nous avons dû l’y ajouter pour accueillir le championnat de France." Il ajoute : "C’était aussi une demande d’Adrien Séguret (Aveyronnais et sélectionneur de l’équipe de France de trail), qui a effectué sa sélection pour le championnat du monde sur ce tracé. Avec, à la clé, trois titres individuels quelques semaines plus tard en Autriche." De plus, le trail de la Cité des pierres est programmé tôt dans la saison, "trop pour un format aussi long", remarque Prax.

Le 16 kilomètres, cadre du championnat de France universitaire

Mais l’organisateur n’exclut pas un retour du trail long dans les éditions à venir, avec peut-être quelques kilomètres en moins pour séduire les coureuses et les coureurs montant en puissance dans leur préparation. Et cette quatrième édition – la troisième ouverte au public car en 2021, seuls les athlètes élites avaient pu participer en raison des restrictions sanitaires – sera aussi le cadre d’une compétition de haut niveau.

Une année après avoir vu les meilleurs traileurs et traileuses du pays se frotter au causse Noir en vue d’un titre national, l’événement va cette fois accueillir le championnat de France universitaire du 16 kilomètres, samed à partir de 11 heures. Le départ du 10 kilomètres sera donné le même jour à 16 h 30.

Et dimanche (9 heures), le 31 kilomètres servira de tremplin vers la scène nationale en étant qualificatif pour le championnat de France, qui se déroulera dans la Drôme, dans deux semaines. En milieu de semaine, 1 100 personnes avaient déjà pris leur dossard pour une des épreuves du week-end.