Espalion. La "der" au monument aux morts place de la Résistance !

Mardi en fin de matinée a eu lieu place de la Résistance, la cérémonie commémorative du cessez-le-feu du 19-Mars 1962 en Algérie, en présence des anciens combattants, des élus municipaux, des représentants du Souvenir Français, de la gendarmerie, des sapeurs pompiers. La lecture des messages officiels et le dépôt de gerbes ont été effectués par Éric Picard, maire et Raymond Amat, président du comité Fnaca. Une cérémonie citoyenne, empreinte de gravité, mais aussi pour certains, de colère et de tristesse. En effet, le monument aux morts doit être déplacé, et dès le lendemain, les employés communaux ont creusé des fondations dans la cour de l’église et ont commencé à démonter l’enceinte du monument, sans pour autant faire taire la polémique, bien au contraire !