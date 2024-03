Espalion. Le challenge Mercier se jouera le week-end de Pâques

Le Sport quilles espalionnais donne rendez-vous aux quilleurs aveyronnais et parisiens, les dimanche 31 mars et lundi 1er avril, à l’occasion du challenge Mercier.

La succession de l’Espalionnais Guillaume Septfonds, lauréat en 2023 avec 118 quilles, est ouverte. La compétition se déroulera quel que soit le temps, sur les terrains couverts de Perse. Le nombre de jeux étant limité à 6, les équipes devront réserver par téléphone le jour et la tranche horaire à laquelle elles souhaitent jouer, obligatoirement par 4 (1 quadrette ou 2 doublettes).

Le concours débutera le dimanche à 9 heures et se poursuivra le dimanche soir et le lundi. La remise des prix aura lieu le lundi à 18 heures.

Challenges et récompenses

Les meilleures équipes Élite, Essor, Séries, féminines seront récompensées.

Le challenge Jean-Mercier sera attribué pour un an au joueur ayant totalisé le plus grand nombre de quilles en 2 parties.

Challenge des Champions de France Carnevilliers-Sonilhac : au meilleur joueur licence senior ; Challenge Marius-Couaillac au meilleur joueur vétéran ;

Challenge Denis-Alaux : au meilleur joueur super-vétéran ; Challenge Robert-Galan : au (à la) meilleur(e) joueur (se) des catégories adolescentes, minimes, cadets et juniors ; Coupe de la Ville d’Espalion : au (à la) meilleur(e) licencié(e) des écoles de quilles ; Coupe de l’Amicale des Enfants d’Espalion à Paris : à la meilleure joueuse de la catégorie féminine senior. Les tranches horaires à réserver seront les suivantes :

Inscriptions

Tranches horaires pour réserver les terrains :

dimanche 31 mars : de 9 heures à 10 h 15 ; de 10 h 15 à 11 h 30 ; de 11 h 30 à 12 h 45 ; de 14 heures à 15 h 15 ; de 15 h 15 à 16 h 30 ; de 16 h 30 à 17 h 45 ; de 17 h 45 à 19 heures ; de 19 heures à20h15 ; de 20 h 15 à 21 h 30.

Lundi 1er avril : de 8 heures à 9 h 15 ; de 9 h 15 à 10 h 30 ; de 10 h 30 à 11 h 45 ; de 11 h 45 à 13 heures ; de 13 h 30 à 14 h 45 ; de 14 h 45 à 16 heures ; de 16 heures à 17 h 15 ; à18 heures : remise des challenges et récompenses.

Les inscriptions et réservations de terrains (10 € par quadrette ; 5 € par doublette ; gratuit pour les jeunes au premier engagement) sont prises jusqu’au vendredi 29 mars au 05 65 51 10 39, du lundi au jeudi, de 8 heures à midi et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 heures à midi et de 13 h 30 à 16 h 30. À partir du vendredi 29 mars après 16 h 30 au 06 74 19 23 22 (Guillaume Septfonds). Les équipes auront la possibilité de rejouer en fonction de la disponibilité des terrains.

L’inscription des licenciés des écoles de quilles est gratuite. Ils ne pourront pas jouer plus de 2 fois (4 parties) par jour. Ils joueront en individuel (2 parties). Un terrain leur sera réservé le dimanche et le lundi (sur inscription).

Buvette et sandwiches près des terrains.

Rendez-vous à toutes et à tous le week-end de Pâques, à Espalion.