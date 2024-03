Marcillac-Vallon. Souvenir et recueillement

Le 62e anniversaire du cessez-le- feu de la guerre d’Algérie a été célébré à Valady ce dimanche par le comité Fnaca de Marcillac dans une atmosphère empreinte de recueillement et d’émotion. Une cinquantaine d’adhérents et leurs porte-drapeaux étaient fidèles à ce rendez-vous aux côtés des élus locaux et de quelques habitants.

Après l’office religieux célébré par frère Foucauld, c’est devant le monument aux morts que le président Michel Sirvain a ravivé le souvenir de cette douloureuse page de notre histoire dont les plaies sont encore vive en France et en Algérie. "La guerre c’est le malheur pour les deux parties : elle détruit l’humain et tout ce qui l’entoure. Aujourd’hui, soyons tous, jeunes et vieux des combattants pour la paix !".

Philippe Albert, conseiller municipal en charge de questions de défense a ensuite lu le message de Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat auprès du ministre des armées. Michel Sirvain et Joël Gradels, maire de la commune, ont ensuite déposé une gerbe au pied de la stèle en mémoire de l’ensemble des victimes civiles et militaires de ce conflit meurtier.

La cérémonie s’est achevée autour du verre de l’amitié offert par la municipalité, suivi d’un repas à la salle pour tous de Nuces.