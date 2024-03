Entraygues-sur-Truyère. Une journée des chemins fédératrice

La journée des chemins, organisée récemment par l’association "Détente et Loisir" (les randonneurs), en partenariat avec la commune de St-Hippolyte, Variétés locales 12, le Comité festif de St-Hippolyte et le Club de pétanque, a réuni beaucoup de participants. En effet, des bénévoles des associations Carlades Randonnée Motorisée, randonnée quad de Lacroix-Barrez (responsable Commission Sécurité), du Trial Club St-Mamet (des 3 jours de la Truyère), de la Société de chasse, (tous adhérents au Codever) sont venus en renfort pour nettoyer et ouvrir certains chemins, servant à toutes ces associations.

Cette journée, inscrite dans l’action nationale, était une première pour la commune : Madame Lafon, maire de St-Hippolyte accueillait M. Bonal délégué départemental du collectif de défense des loisirs verts "Codever", représenté dans plus de 50 départements français et qui a distribué à chacun une plaquette de conseils pour la gestion avec respect et la défense de la nature, en appui sur la législation pour les utilisateurs.

La cinquantaine de bénévoles s’est ensuite retrouvée pour un repas convivial, préparé par les associations (soupe au fromage, rôti, chips, fromage, tartes), la ferme de la Martinie ayant offert les fritons et la mairie la fouace, le café et les boissons. La commune espère bien renouveler l’expérience l’année prochaine.