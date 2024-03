A bord de la caravane-atelier, "Ciel nomade" va arpenter les nuits du Carladez

Ouverture de la résidence d’artiste "Ciel nomade" avec la caravane- atelier pour explorer le ciel.

Embarquez dans la caravane-atelier des artistes Pia Hinz et Gaspard Combes ! Jusqu’ au 12 avril, ils arpenteront le Carladez pour une résidence artistique onirique et sensible à la découverte de l’exceptionnel ciel nocturne de l’Aubrac !

Installés dans la Tour de Monaco à Mur-de-Barrez, ils navigueront dans les écoles et les médiathèques du territoire pour proposer des ateliers de sérigraphie et d’arts plastiques, productions de microédition, de cartes du ciel, de lanternes… Les artistes attiseront la curiosité envers la nuit et les merveilles qu’elle offre à ceux qui n’ont pas peur du noir !

Cette résidence de territoire est réalisée avec la communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène et le soutien de la Drac Occitanie et du Parc naturel régional de l’Aubrac.

28 mars : marché de Mur-de-Barrez le matin et visite de la maison de retraite en fin de matinée ; 5 avril : médiathèque de Mur-de-Barrez avec l’école.