Football, rugby, rallye... : suivez les temps forts du sport aveyronnais des 23 et 24 mars

Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, tous les résultats du week-end de sports des 23 et 24 mars concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 23 MARS FOOTBALL - National U19 (22e journée) Rodez - Nice.....15 h - Régional 1 (16e journée) Biars-Brétenoux - Rodez.....18 h - Régional 2 (16e journée) Saint-Sulpice - Figeac-Capdenac.....18 h Druelle - Sources Aveyron.....18 h - Régional 3 (16e journée) Onet II - Albi-Marssac ASPTT II.....18 h Réquista - Bassin Aveyron.....18 h Espoir foot - Le Buisson.....19 h Montbazens-Rignac - Balma II.....19 h Montpellier Atlas Paillade II - Saint-Affrique.....19 h 30 Millau - Mèze.....20 h Le Monastère - Marival.....20 h Rieupeyroux - Castanet III.....20 h - Régional 1 féminin (19e journée) Druelle - Rodez II.....20 h 30 - Départemental 1 (18e journée) Saint-Georges - Espalion.....18 h JS Lévézou - Bas Rouergue.....20 h Salles-Curan-Curan - Ouest Aveyron.....20 h Comtal II - Druelle II.....20 h 30 HANDBALL - Nationale 2 masculine (18e journée) Rodez-Onet - Bègles.....19 h - Nationale 3 féminine (play-down) Rodez-Onet - Bouillargues III.....16 h 45 BASKET-BALL - Nationale 3 masculine (21e journée) Saint-Vallier - Rodez.....20 h AUTOMOBILE Rallye de Marcillac (1re étape) ES1 : Rousset (C4 WRC) ES2 : Rousset (C4 WRC) ES3 : Rousset (C4 WRC) ES4 : Da Cunha (C3) Rousset (C4 WRC) actuel leader avec 11 secondes d'avance sur Da Cunha (C3) et 26 seconde sur Millet (Polo GTI). ES5 : 15h24 ES6 : 16h12 A lire aussi : Automobile : le rallye du Vallon de Marcillac ouvre la route DIMANCHE 24 MARS FOOTBALL - Division 2 féminine (15e journée) Thonon-Evian - Rodez.....15 h - National 3 (20e journée) Bordeaux II - Onet.....15 h - National U17 (22e journée) Marmande - Rodez :.....15 h - Régional 2 (16e journée) Rodez III - Cahors.....15 h Mende - Comtal.....15 h - Régional 3 (16e journée) Gaillac - Luc-Primaube.....13 h - Régional 2 féminin (19e journée) Comtal - Canal nord.....15 h - Départemental 1 (18e journée) Aguessac - Saint-Geniez.....15 h Luc-Primaube II - Naucelle.....15 h RUGBY - Fédérale 2 (19e journée) Millau - Lévézou Ségala.....15 h 30 Arpajon - Decazeville..... 15 h 15 - Fédérale 3 (17e journée) Rodez - Saint-Sulpice.....15 h 15 RUGBY A XIII - Elite 2 (19e journée) Tonneins - Villefranche-de-Rouergue.....15 h BASKET-BALL - Nationale 3 féminine (20e journée) Ail de Rousset - Elan Aveyron.....15 h 30 AUTOMOBILE Rallye de Marcillac (2e étape) ES7 : 9h58 ES8 : 10h36 ES9 : 13h49 ES10 : 14h27