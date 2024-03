Cancer de Kate Middleton : "J’en suis mortifiée", "j’ai honte"… après les moqueries, les excuses pour la princesse de Galles

Si l’annonce du cancer de Kate Middleton a été accompagnée d’une vague de soutien, elle a aussi donné lieu à des excuses que plusieurs stars ont présentées à la princesse.

La vidéo de Kate Middleton dans laquelle la princesse de Galles annonce être atteinte d’un cancer, vendredi 22 mars 2024, a très rapidement été suivie par une énorme vague de soutien. Mais d’autres ont présenté leurs excuses à l’épouse du prince William.

"J’en suis mortifiée", "j’ai honte", "je ne vaux pas mieux qu’une autre"…

À commencer par Blave Lively. L’actrice américaine s’était moquée de la princesse après que celle-ci a diffusé une photo retouchée de la famille royale. La femme de Ryan Reynolds avait alors publié, à son tour, une photo grossièrement retouchée pour railler Kate Middleton. Dans une story Instagram publiée quelques heures après avoir appris le diagnostic, Blave Lively a réagi. "Je dois le reconnaître, j’ai fait un post idiot", a-t-elle avoué, disant avoir surfé sur la vague du "fail de photoshop. J’en suis mortifiée. Je suis désolée", s’est excusée l’actrice.

Du côté d’Owen Jones, influenceur britannique, même son de cloche. Après avoir s’être montré moqueur vis-à-vis de l’état de santé de la princesse avant l’annonce de vendredi, il a dit "avoir honte. Je lui souhaite le meilleur".

Autre rétropédalage, repéré par nos confrères de Franceinfo, celui de Kerry Katona, qui a multiplié les apparitions dans les émissions de téléréalité au Royaume-Uni. Elle avait alimenté les complots autour de la santé de Kate Middleton : "je ne vaux pas mieux qu’une autre", a-t-elle écrit, suite à l’annonce de la princesse de Galles.

Kim Kardashian pointée du doigt

L’ambiance est différente sur les réseaux de Kim Kardashian. Le 16 mars, elle posait à côté d’une voiture et commentait ironiquement : "En route pour aller chercher Kate". Depuis, la femme de 43 ans n’est pas revenue sur cette farce. Au contraire de ses suiveurs, qui ont répondu à chacune de ses dernières publications depuis la vidéo diffusée par Kate Middleton. "Où est Kate ? Oh oui, un cancer lui a été diagnostiqué. Bien joué Kim !", ironise l’un d’entre eux. "Enlève ton post merdique sur la princesse Kate", exige un autre commentaire, quand un troisième suggère : "Je pense que des excuses sont nécessaires".

Kim Kardashian a été très largement pointée du doigt après l’annonce du cancer de Kate Middleton. Instagram Kim Kardashian - Capture d'écran

"Elle a été traitée injustement"

Dès vendredi soir, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, déplorait que "ces dernières semaines, Kate Middleton a fait l’objet d’un examen minutieux et a été traitée injustement par certains médias dans le monde entier et sur les réseaux sociaux. Lorsqu’il s’agit de questions de santé, elle doit, comme tout le monde, bénéficier de l’intimité nécessaire pour se concentrer sur son traitement et être avec sa famille qui l’aime".

