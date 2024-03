Rignac. De nombreux échanges pour ce premier café des parents

La petite enfance, l’enfance et la jeunesse sont parmi les préoccupations de la Communauté de communes du Pays rignacois engagée par la signature d’une convention territoriale.

Un pôle "Petite enfance" s’est créé et a organisé un premier café des parents sur le thème de la gestion des émotions : "Plus de trente parents ont répondu à cette invitation" a indiqué Audrey Mazars, la chargée de coopération CTG.

De précieux conseils

À l’animation de cette soirée qui s’est tenue dans les locaux de la médiathèque, Jade Arestan-Mallet, thérapeute et autrice, est intervenue très justement pour parler des émotions des enfants mais également des parents : comment accueillir ses émotions et éviter de se laisser envahir par ses dernières ? Dans un climat de bienveillance et de respect, principe même de ce type de manifestation, les parents ont fait part de leurs interrogations, de leurs expériences personnelles.

Au cours des nombreux échanges, la thérapeute a répondu sans jugement par de précieux conseils aux parents qui ont exprimé leur satisfaction au cours d’un questionnaire distribué en fin de séance.

Cette rencontre conviviale a été un succès, elle en appellera d’autres : "La prochaine se déroulera au mois de juin, le thème concerné sera le sommeil des enfants" a conclu la chargée de coopération.

Renseignements au 07 88 57 86 69.