Estaing. Du monde pour le quine du foyer rural

A la salle des fêtes du village, le rendez-vous avait été donné aux joueurs pour disputer le quine organisé par le Foyer rural de Sébrazac.

De très nombreux participants étaient réunis pour les dix-huit tours de quine programmés, dont un quine debout et un super quine. Les bons d’achat, filets et caddies garnis, appareil à raclette plancha, friteuse, demi-cochon, de très beaux gâteaux à la broche et autres beaux lot ont ravi les heureux gagnants.

Cette soirée s’est déroulée dans une ambiance familiale et les participants ont passé une bien agréable soirée de jeu même si Dame Chance n’était pas au rendez-vous ce soir-là à Sébrazac.