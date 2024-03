"La clientèle se rajeunit" : le Salon du vin de Rodez réunit toutes les générations

Ce dimanche 24 mars encore, de 10 heures à 17 heures, les cavistes ruthénois à travers leur salon du vin proposent de découvrir cinquante producteurs venus de la France entière et même d’Italie pour faire déguster leurs bouteilles.

La 18e édition du Salon du vin organisée par les cavistes ruthénois (Pierre Bonnefous, de Cave ruthène, Maëlle et Florian Falguières, des Vins Falguières, Guy Cayssials, La Cave de Marius et Rémi Costes, d’Alambic & vieilles bouteilles) est devenue un rendez-vous d’habitués. Des habitués venus à la rencontre de 50 producteurs qui ont tissé au fil des années une relation particulière, de confiance, avec les cavistes ruthénois. Et certains depuis le début de l’aventure. "Nous avons la chance d’accueillir près d’un quart de nouveaux producteurs", se félicite Rémi Costes. Parmi "les historiques" du salon, on retrouve les vins du Château de Pierre-Bise situé au cœur de l’Anjou. Leurs bouteilles sont présentées à Rodez depuis maintenant dix-sept ans. " D’habitude, c’est Pierre Papin, mon père qui vient sur le salon, raconte René Papin, son fils venu pour l’occasion avec sa compagne Anne-Sophie. C’est important pour nous d’être ici, à Rodez. C’est un salon unique, avec une atmosphère particulière. C’est assez incroyable ce que les cavistes ont réussi à construire, en bonne intelligence."

Et puis, en plus des habitués du salon, ce samedi en milieu d’après-midi, un public plutôt jeune a franchi les portes de la salle des fêtes. " C’est positif, cela montre aussi que la clientèle se rajeunit et que leur intérêt se porte aussi sur des produits de qualités ", poursuit Rémi Costes. Et plutôt que de proposer un plan du salon, les organisateurs ont préféré laisser le "public déambuler et découvrir" au gré de leur envie le travail de ces producteurs qui donnent un large aperçu de tout leur savoir-faire.

Le Salon du vin est ouvert ce dimanche encore à la salle des fêtes de 10 heures à 17 heures. Tarif : 5 euros.