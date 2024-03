Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le badminton s’invite à l’école des Marmousets

Les élèves des classes CM1-CM2 de l’école des Marmousets ont poursuivi durant cette fin de période hivernale les "rencontres olympiques" avec un sport qui prend de l’ampleur dans les cours d’école ces dernières années : le badminton.

Avant cela, le jeudi après-midi, à raison d’une heure par semaine, ils ont fait l’apprentissage de ce sport qui permet de développer la coordination, la précision, la vivacité et une connaissance des règles en vigueur.

Cette période, comme les précédentes, s’est terminée par une rencontre avec les écoles de Sainte-Marie et de Saint-Martin-de-Lenne. C’est avec application et sérieux que les différentes équipes d’élèves qui portent les couleurs d’une nation, clin d’œil aux JO de 2024 à Paris, se sont affrontées lors des épreuves (matchs, jongles, échanges, lancers de précision et arbitrage) au gymnase de La Falque.

Les enseignants remercient la mairie et Fabrice Creyssels pour ce projet innovant et motivant pour tous.