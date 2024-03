Rugby : de la difficulté, puis les belles envolées à Rodez

Sans surprise mais pas sans sueurs, les Ruthénois ont étrillé (50-8) la lanterne rouge tarnaise, ce dimanche lors de la 17e journée de Fédérale 3.

Sept essais et donc un neuvième succès cette saison, forcément bonifié. Vu comme ça, l’après-midi a été resplendissante pour les Ruthénois, ce dimanche dans un stade Paul-Lignon très bien garni malgré la bruine intermittente, le froid et le vent. D’autant que cette rouste infligée à Saint-Sulpice-La-Pointe (50-8) leur permet de conforter leur troisième place, dernière synonyme de qualification directe, alors qu’il leur reste deux matches à disputer avant le début des phases finales. Avec deux points d’avance sur le quatrième La Saudrune, et un match (en retard contre le leader Sor Agout qu’ils joueront à Paul-Lignon dès ce samedi soir) de plus, Jean Cazals et les siens ont plus que jamais la main sur leur destin.

Qualification directe en vue, protocole commotion pour Miquel

Mais à y regarder de plus près, tout n’a pas non plus était rose pour des sang et or qui ont mis une bonne demi-heure à se sortir du jeu d’avants (attendu et) proposé par la lanterne rouge tarnaise. Des gabarits plus lourds qui les ont embêtés durant plusieurs minutes. "Non, pas du tout, rétorque l’entraîneur ruthénois Dominique Alaux, livrant une autre explication à ce petit retard à l’allumage, doublé d’une grosse perte, celle de l’arrière Miquel sur un protocole commotion consécutif à un gros tampon dès la 9e minute : C’est surtout qu’on n’a pas respecté le schéma de début de match. On avait dit qu’on mettrait du volume de jeu et on ne l’a pas fait, c’était mou, on n’a rien vu pendant 30 minutes." Et de poursuivre : "On a mis beaucoup de temps à se mettre en route, on a manqué d’énergie, d’enthousiasme et ça nous a porté préjudice, c’est dommage. " Évoquant aussi un retour de mi-temps bien différent.

" En deuxième période, on rentre avec d’autres intentions, on tient la balle et on met plus de temps de jeu. Automatiquement, face à une équipe de bas de tableau, ça paye. Félicitations aux gars." D’ailleurs, durant la pause, les Ruthénois sont rentrés aux vestiaires… alors qu’initialement, il était prévu qu’ils restent sur la pelouse. De quoi faire monter les décibels dans les préfabriqués qui servent de vestiaires au stade toujours en travaux. Et cela a été bénéfique. Le festival, entamé déjà dans les dernières minutes du premier acte par Fiat en force et Rouquier, pouvant consacrer plusieurs artistes. Au premier rang, on notera l’ailier Hazin, auteur d’un essai et d’une offrande pour le doublé de son centre Cazals après un contre longue distance. Une ligne de trois-quarts à la fête durant ce deuxième acte débridé, mais lors duquel les "gros" ont aussi participé aux festivités, Stoïan et Delcayre ayant été derrière la ligne.

"Il y a eu pas mal d’exploits personnels qui nous ont mis dans le bon sens, notera lucide le capitaine Cédric Lallour, après un coup de sifflet final intervenu du reste dans un moment de frictions jusque sur les bancs, alors que les visiteurs étaient déjà à 14 depuis vingt minutes et un début de bagarre. On est satisfait aujourd’hui, mais il y a encore du boulot. On avait travaillé un système de jeu qu’on n’a pas trop respecté. "

C’est d’ailleurs peut-être de là que Rodez tirera la recette d’un printemps enchanteur le menant, qui sait, vers la montée : l’exigence. Alléchant.