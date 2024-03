Rugby : Rodez pour conforter sa 3e place face à la lanterne rouge

Trois semaines après le report rocambolesque du duel face au leader Sor Agout (finalement remis à samedi soir prochain), les Ruthénois retrouvent leur stade Paul-Lignon ce dimanche (cette fois, le risque de neige dans la nuit est nul) à l’occasion de la réception de la lanterne rouge, Saint-Sulpice-La-Pointe (coup d’envoi à 15 h 15), lors de la 17e journée de Fédérale 3.

Et les actuels troisièmes de poule, grâce notamment à leur 8e succès de la saison enregistré à Nègrepelisse (29-34) lors de leur dernière sortie il y a quinze jours, comptent bien conforter cet accessit. D’autant que la fin de la saison régulière se profile, puisqu’il ne restera plus que deux rencontres ensuite : Sor Agout donc et un déplacement à Caussade, actuel 7e, le 7 avril. Pour autant, l’entraîneur sang et or Dominique Alaux le martèle : "On aborde ce match avec humilité et respect ". Mais les chiffres sont parlants et laisseraient, pour tout autre résultat qu’un succès bonifié, comme un certain goût d’inachevé aux Aveyronnais.

En effet, les Tarnais, déjà condamnés à la descente au niveau régional, n’ont vaincu qu’à deux reprises cette saison, à chaque fois face à l’autre relégable, Vallée du Girou. Quand les Ruthénois sont, eux, sur une dynamique très positive depuis le retour de la trêve des confiseurs, ponctuée notamment de quatre succès en cinq matches. "Certes Saint-Sulpice est dernier, mais le rugby reste un sport de combat, tempère Alaux. Il faut d’abord gagner les duels. Jouons notre jeu, faisons les choses comme il le faut et ce qui doit arriver arrivera."

Le XV de départ Miquel - Bernad, Cazals, Alaux, Hazin - Delagnes (o), Aigoui (m) - Quiniou, Lallour (cap.), Delcayre - Fiat, Schramm - Rouquier, Andrieu, Fabre. Remplaçants : Stoïan, Cisternino, Belmonte, Arnaud, Riols, Worczynski, Bel.

Et pour réussir cela, le technicien du Rodez rugby devra faire sans Matthias Christophe (cheville, péroné), Kévin Diaz (cervicales) et Augustin Vauthier (cheville) toujours blessés, ainsi qu’Arthur Combet purgeant, lui, encore sa suspension. Côté composition du XV de départ, si les 2e et 3e lignes n’ont pas évolué d’un poil par rapport au match à Nègrepelisse, le pilier Théo Falgayrat rejoint son frère en B ; alors que ce n’est plus Axel Riols qui débutera à la mêlée avec Enzo Delagnes en N°10, mais Corentin Aigoui.