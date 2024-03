"Sur la route Soulages" : à Pont-les-Bains, un complexe hôtelier pour un tourisme engagé

Situé au sein du hameau de Pont-les-Bains, commune de Salles-la-Source, l’hôtel des Bains a été inauguré, récemment, en présence de 200 personnes qui n’ont pas manqué de saluer le dynamisme de toute la structure touristique. Une structure touristique lancée dès 1945 sous l’impulsion de l’association familiale ouvrière de Decazeville.

Le temps n’a pas de prise sur les lieux. Au fil des années, depuis 1945, les différents responsables ont su avancer dans le bon sens afin de conserver l’ADN de ce village de vacances. Au sein du hameau de Pont-les-Bains, commune de Salles-la-Source, les souvenirs sont tenaces, mais ils n’empêchent pas de regarder devant. C’est en substance ce qui a été relevé lors de l’inauguration de l’hôtel des Bains, un "trois étoiles" de 32 chambres pour une nouvelle offre touristique entre Rodez et Conques, voire plus loin vers le Lot. Une structure fermée pour travaux, de novembre 2022 à juillet 2023.

Président de l’association Rouergue vacances loisirs gestionnaire du complexe hôtelier, l’ancien maire de la commune Robert Caule a ainsi accueilli 200 personnes pour l’inauguration du nouvel équipement qui vient s’ajouter au village de vacances L’Oustal. Les différentes prises de parole ont retracé les parcours depuis la reconversion de cette ancienne station thermale, en 1993, jusqu’au dynamisme qui l’habite aujourd’hui.

"L’association est toujours dans la dynamique du tourisme social et solidaire du départ, avec toutes les valeurs que cela implique… L’ouverture à l’année du complexe hôtelier a permis de pérenniser 12 emplois pour assurer son fonctionnement…", a expliqué le président. Son intervention s’est terminée par un remerciement appuyé adressé à l’ancien directeur, Frédéric Charles, qui a fait valoir ses droits à la retraite en ce début d’année. Jean-Louis Alibert, le maire de Salles-la-Source, s’est également réjoui "de l’implantation de cet hôtel avec son emplacement idéal sur la "Route Soulages" reliant Rodez à Conques, et du rayonnement qu’il apporte au territoire". Muriel Abadie, vice-présidente de la région Occitanie en charge du tourisme, n’a pas dit mieux : "Nous soutenons les actions de Rouergue vacances loisirs qui a porté un projet ambitieux et important pour compléter son offre d’accueil tout en gardant cette vocation sociale qui la caractérise et qui s’inscrit dans la dynamique économique locale…"

Fondée en 1945, l’association familiale ouvrière de Decazeville accueille, dès l’été suivant, les premiers vacanciers qui posent leurs valises dans cette ancienne station thermale.

Dès 1950, Eugène Cabantous prend en main la destinée de l’association qui devient Rouergue vacances loisirs. Sous son impulsion, avec également Frédéric Charles, directeur depuis 30 ans, aujourd’hui à la retraite, l’association a connu de nombreuses métamorphoses, jusqu’à sa forme actuelle, deux établissements sont ouverts toute l’année : L’Oustal Pont-les-Bains, village vacances offrant des séjours tout compris (restauration, hébergement, animations) et, depuis juillet 2023, l’hôtel des Bains, avec ses 32 chambres "trois étoiles" et ses prestations de qualité.

Trois métiers, un point commun : la convivialité

De la simple nuitée en hôtel aux séjours en village vacances ou en auberge de jeunesse, en famille ou entre amis, pour se ressourcer, déguster les spécialités locales ou "crapahuter" sur les nombreux chemins du Vallon, ici, une seule envie : le partage, transmis par "un accueil chaleureux, simple et sincère".