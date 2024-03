VIDEO. Football : quand un futur adversaire des Bleus à l’Euro marque encore plus vite que l’Allemagne

Si l’entame de match entre la France et l’Allemagne a été ponctuée par un but ultra rapide inscrit par les Allemands au bout de 7 secondes de jeu, samedi 23 mars 2024, une autre sélection avait fait encore mieux, quelques heures plus tôt.

Il ne fallait (vraiment) pas arriver en retard au Groupama Stadium de Lyon, samedi 23 mars 2024, pour voir les filets trembler : au bout de seulement sept secondes de jeu, l'Allemagne punissait la France et plantait le décor d'une soirée idéale dans l'Hexagone, à trois mois de son Euro (0-2). Mais une autre sélection a fait fort… L'Autriche en… six secondes ! Signe du destin, le but en question a été marqué par un futur adversaire des Bleus à l'Euro. Opposée à la Slovaquie dans le cadre d'un match amical, également disputé ce samedi 23 mars, l'Autriche n'a pas fait dans le détail. Dès le coup d'envoi, Christoph Baumgartner, l'attaquant du RB Leipzig, passe en revue trois joueurs avant de s'enfoncer dans le camp slovaque. À 20 mètres des buts, excentré sur la droite, il croise parfaitement son tir qui fait mouche. 6 secondes, top chrono. Futur adversaire des Bleus à l'Euro, l'Autriche ouvre le score après… 6 SECONDES DE JEU par Christoph Baumgartner face à la Slovaquie !



L'Autriche, qui n'a perdu qu'un seul de ses 13 derniers matchs, s'est imposée 2 buts à 0. Le but le plus rapide de l'histoire du football ? Sans surprise, ce scénario dingue a soulevé une question : s'agit-il du but le plus rapide de l'histoire du football ? Comme le fait savoir Eurosport, l'incertitude plane un peu. En 2013, à l'occasion du match amical entre l'Equateur et l'Allemagne, Lukas Podolski avait marqué très tôt dans la rencontre, mais aucun indicateur officiel du but n'a été révélé. Selon nos confrères, le chrono affiche entre 6 et 9 secondes. Sur plusieurs résumés du match, l'ancien international allemand semble marquer au bout de 7 secondes de jeu et paraît donc bel et bien distancé par l'attaquant autrichien. Les Bleus punis au bout de 7 secondes Dans la soirée de ce 23 mars, ce sont donc les Bleus qui ont été punis d'entrée de match. Trouvé par l'inoxydable Tony Kroos, Florian Writz a décoché une frappe puissante, quasiment dans la même position que Christoph Baumgartner. Brice Samba reste de marbre : 7 secondes de jeu, et but pour l'Allemagne.



Florian Wirtz's first international goal is the fastest goal in Germany's history.

Jamais la France n'avait encaissé un but aussi rapide. Mais en revanche, la Ligue 1 avait été, en août 2022, le théâtre d'une séquence quasiment similaire. Kylian Mbappé avait en effet marqué à Lille au bout de 8 secondes de jeu, suite à une combinaison réalisée à la perfection avec ses partenaires parisiens.