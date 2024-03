Rignac. Colette Cambournac présente La Fontaine

À l’invitation de l’association Rencontres citoyennes, Colette Cambournac, professeur retraitée certifiée de lettres modernes, membre de la Société des lettres sciences et arts de l’Aveyron a animé à l’espace André-Jarlan une conférence sur Jean de la Fontaine.

Un public nombreux parmi lequel avaient pris place la conseillère générale Graziella Pierini, les adjoints municipaux Isabelle Mirabel et Michel Pradels, a écouté l’animatrice présenter ce célèbre fabuliste né le 8 juillet 1621, décédé le 13 avril 1695. Inspiré de l’écrivain grec Ésope, il a écrit 115 fables réparties en 12 livres. Elle a ensuite décortiqué une dizaine de fables pour noter les rimes irrégulières, tantôt toutes les lignes, tantôt une ligne sur deux.

Elle a surtout parlé des morales citées à travers des animaux ou des oiseaux qui visaient des personnages de la société de l’époque et qui sont encore de nos jours d’actualité.

Conférence le 25 avril

Le président Christian Valayer a remercié Colette Cambournac et a annoncé la prochaine conférence-débat fixée au jeudi 25 avril. À l’occasion des 40 ans de Retina, Gérard Bertin, membre du conseil d’administration de cette association nationale viendra parler des problématiques des principales maladies de la vue et les conséquences de l’exposition aux écrans pour la vue chez l’enfant et l’adulte. Également, il parlera de la manière de surmonter le handicap aujourd’hui.