Course à pied : sur le 10 km, Gwladys Bouzat fait tomber un record vieux de 30 ans !

La cadette de Courir en Lévézou a terminé dimanche l’épreuve montalbanaise en 36'53''.

À peine deux semaines après sa 7e place au championnat de France de cross-country chez les cadettes, Gwladys Bouzat s’est illustré sur un autre terrain. En surfant sur sa bonne condition physique du moment, elle s’est alignée sur la distance de 10 kilomètres à l’occasion du marathon de Montauban, dimanche. Dans une course qui a vu plus de 1 500 coureuses et coureurs franchir la ligne d’arrivée, la jeune athlète du Stade Rodez athlétisme ne s’est pas laissée impressionner.

Troisième place du bilan français

Elle est passée en 54e position sur le tapis de détection des dossards, 4e féminine et première cadette en 36’53’’. Un temps qui peut laisser rêveurs de nombreux adeptes des courses sur le bitume et qui lui vaut d’occuper la troisième place du bilan français. Mais cette performance revêt un autre volet. Bouzat vient de s’adjuger le record départemental de la catégorie, des cadettes jusqu’aux espoirs, effaçant Léna Lacomme et Malika El Ali (37’08’’ record junior et espoir de 1994).

Mais aussi et surtout celui de la Ligue d’Occitanie qui appartenait à une certaine Mélody Julien, qui détient le record de l’épreuve des Berges de l’Aveyron mais qui est aussi une des Françaises qualifiée pour disputer le marathon lors des Jeux olympiques de Paris, depuis 2016 en 37’02’’. Peut-être un clin d’œil sur la carrière qui pourrait se profiler sous les baskets de la jeune sociétaire de la section Courir en Lévézou. L’avenir nous le dira.