Espalion. L’équipe fanion avait déjà la tête à la coupe de l’Aveyron

Samedi soir, Espalion se déplaçait sur le terrain de son futur adversaire en demi-finale de coupe de l’Aveyron, Saint-Georges. Avec une équipe rajeunie suite aux nombreuses suspensions et blessures et à un horaire inhabituel, les Espalionnais ont mis du temps à entrer dans la partie et c’est fort logiquement que les locaux menaient à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Espalionnais sont revenus sur le terrain avec de meilleures intentions et ont été récompensés grâce à un but de Lenne. Malheureusement cet avantage était de courte durée car ce sont bien les Sud-Aveyronnais qui ont pris le score en fin de match. Nouveau rendez-vous samedi prochain à Saint-Geniez pour la demi-finale de la coupe de l’Aveyron et une place pour Paul-Lignon. Sur son terrain de Perse, à l’issue d’un match équilibré l’équipe II s’est finalement imposée 2-1 face à Soulages-Bonneval grâce à deux buts de Roquelaure et de Puech. Ce nouveau succès la conforte dans la première moitié du classement.