Baraqueville. Les collégiens engagés dans l’environnement

Il est impressionnant de voir l’engagement des élèves du collège public Albert-Camus dans la préservation de l’environnement, notamment à travers la gestion de leur aire terrestre éducative.

Leurs actions, telles que les plantations d’aulnes et de saules, le nettoyage des berges du ruisseau du Congorbes, et la sensibilisation sur l’importance de ne rien jeter près des cours d’eau, montrent un véritable souci pour la biodiversité et la protection des écosystèmes locaux.

C’est donc dans ce cadre que la classe de 4e B du collège a réalisé plusieurs actions. Accompagnés par trois professeurs et par Nicolas Costes, intervenant de la Fédération de pêche de l’Aveyron, les élèves se sont rendus au bord du ruisseau du Congorbes, au niveau du verger municipal de Baraqueville. Il est également louable de voir qu’ils partagent leurs connaissances avec d’autres communautés, comme les résidents de la Maison d’accueil spécialisée de Baraqueville.

Ce type de projet éducatif offre une opportunité précieuse pour sensibiliser les jeunes générations aux enjeux environnementaux et favoriser leur engagement citoyen en faveur du développement durable.

La journée s’est conclue par une présentation des actions menées aux différents acteurs et partenaires locaux : Mme Lissorgues, principale du collège, M. Pouget, enseignant, Mme Serges, élue de la mairie, et M. Mercadier, président de l’association Arbrexpo.