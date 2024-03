Oubliez les insectes et la viande de labo, le steak du futur sera composé... de bois !

(ETX Daily Up) - Et si, plutôt que de manger des grillons ou du steak conçu sous microscope, on comptait sur la matière première qui nous entoure pour alimenter notre assiette : le bois, ou plutôt le déchet issu de la fabrication du papier. Des chercheurs italiens se sont donnés pour mission d'extraire des protéines de la lignine dans le but de concevoir une nouvelle viande... sans viande.

Le nom du projet est sans équivoque : "meat from wood", comprendre dans la langue de Shakespeare "de la viande à partir de bois". C'est tout l'objectif d'un projet de prime abord futuriste. Il s'agit en effet de concevoir de la viande en comptant bel et bien sur les arbres. On vous arrête tout de suite, l'idée n'est pas de faire appel davantage aux forêts pour alimenter notre assiette de demain, mais de mieux optimiser les déchets issus de l'industrie papetière. Précisément, on appelle cela de la lignine, un sous-produit après production de papier et dont on ne sait généralement pas quoi faire. En fait, cette matière est souvent brûlée.

Elle est au coeur de ce projet de recherches financé par le ministère de l'université et de la Recherche, rapporte le quotidien transalpin La Repubblica. Une équipe de chercheurs a été constituée et est dirigée par un professeur de l'Université de Milan-Bicocca, Marco Vanoni. La démarche scientifique, à laquelle collabore aussi le laboratoire The Protein Factory 2.0 de l'Université d'Insubria, consiste à développer de nouveaux procédés biotechnologiques dans le but d'obtenir des acides aminés et des protéines issus de ces déchets, intéressants d'un point de vue économique puisqu'ils sont peu coûteux. Les chercheurs ne se contentent pas d'ailleurs de valoriser la lignine, mais aussi le son de blé que l'on obtient lorsqu'on "épluche" les grains de la céréale au moment de la fabrication de la farine. "Les scientifiques souhaitent développer des cellules bactériennes contenant toutes les enzymes nécessaires pour se comporter comme une sorte d'usine dans laquelle la vanilline obtenue à partir de la lignine ou du son de blé est transformée en acides aminés", explique La Repubblica, d'après les explications d'Elena Rosini du laboratoire The Protein Factory 2.0.

Fermentation de précision, développement de cellules bovines sous microscope, imitation végétale d'un filet de porc... On croyait avoir tout essayé pour reproduire de la viande sans viande, mais c'était sans compter sur cette innovation italienne. Une différence tout de même : celle-ci fera double emploi si les scientifiques parviennent à la mettre au point. En valorisant les sous-déchets de l'industrie papetière et le son de blé, elle pourrait aussi être utile dans la fabrication de cosmétique, de produits pharmaceutiques et même de médicaments. Selon la chercheuse Elena Rosini, on pourrait même développer de nouveaux additifs et des exhausteurs de goût, mais reste à savoir si cette dernière application est bien nécessaire...

Toujours est-il que ce projet reste surprenant, et pas seulement pour l'originalité de sa matière première, mais aussi par le fait que les recherches soient menées en Italie. Au pays des pâtes et de la pizza, on ne voit pas en effet d'un très bon oeil le développement de nouvelles technologies dans le but de mettre au point des aliments sans faire appel à l'élevage. Il y a un an, le gouvernement transalpin s'était clairement opposé aux recherches en matière de viande de laboratoire. Une décision validée par le Sénat italien en novembre dernier, alors même que l'Europe elle-même n'a pas encore autorisé la consommation de steaks de laboratoire. Pour le moment, seuls les animaux de compagnie peuvent être nourris à partir de cellules animales stimulées sous microscope.