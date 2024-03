Retraites : l'intersyndicale appelle à manifester le 26 mars à Rodez et Millau

Rendez-vous le 26 mars à 14 h 30 devant la préfecture et à 10 h 30 place du Mandarous à Millau.

"Avec ou sans tracteur", dit le slogan en écho aux manifestations des agriculteurs en début d’année, l’intersyndicale (CGT, FI, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR, Ensemble et Solidaires) appelle à nouveau à battre le pavé depuis la dernière action le 24 octobre dernier. "C’est une énième action", dit en ce sens Bruno Giuliani pour la CGT qui rappelle le poids des retraités en France, 17 millions de personnes soit 25 % de la population.

Revendication pour une hausse de 10% des pensions

Celle-ci est encore plus nombreuse en proportion en Aveyron. "La pension moyenne en Aveyron est de 1 192 € nets soit 16 % inférieurs au niveau national, et elle concerne 85 000 personnes soit 30 % de la population Aveyronnaise." Et de rappeler aussi l’accord obtenu l’an dernier suite aux manifestations, de 5,3 % des pensions pour mobiliser retraités mais aussi les retraités de demain. "Les jeunes pensent qu’ils n’auront pas de retraite. Il faut se battre. La hausse des pensions obtenue montre que quand on bouge, ça sert à quelque chose." Pas suffisant cependant au regard de l’inflation. "Cette hausse est loin de rattraper la perte de pouvoir d’achat. Notre revendication porte sur une hausse immédiate de 10 % des pensions, c’est une exigence prioritaire." Une revendication à mettre en parallèle des hausses (chiffres de l’INSEE), de 22 % pour l’alimentation depuis 2020, de 49,69 % pour l’électricité et de 86 % pour le gaz.

Précarité des retraités

Pour cette raison, l’intersyndicale appelle à manifester mardi 26 mars à partir de 10 h 30 place du Mandarous à Millau et à partir de 14 h 30 devant la préfecture à Rodez. Un départ en bus est prévu à 13 h 30 de la place Fontanges à Villefranche-de-Rouergue pour se rendre à Rodez. Outre la perte du pouvoir d’achat des retraités, l’intersyndicale pointe du doigt la mise en application du décret pour le doublement de la franchise médicale le 1er avril ou encore l’absence d’annonce pour l’aide à la personne et la prise en charge du grand âge. La précarité des retraités a une incidence sur la famille et un fossé entre Français. "Tout cela engendre une augmentation des retraités les plus démunis, 700 000 n’ont que le minimum vieillesse soit +10,6 % en un an, alors qu’en même temps, il y a trois fois plus de milliardaires en dix ans."