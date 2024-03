Espalion. 19-Mars : une cérémonie pour ne pas oublier

Voici 62 ans, le 19 mars 1962, intervenait le cessez-le-feu mettant fin à plus de 7 ans de combats meurtriers en Afrique du Nord. Ce dimanche matin, élus aux côtés de Bernard Scheuer maire et Anciens Combattants avec leurs drapeaux derrière Paul Cayla et Raymond Amat se sont retrouvés devant le monument aux Morts pour commémorer ce moment et se recueillir à la mémoire des victimes de ce conflit.

Après la lecture du message de la Fnaca par René Moncan et celui de la secrétaire d’État par le maire suivis d’un dépôt de gerbe les participants se sont retrouvés sous la hall de la Halte Pèlerins pour le verre de l’amitié.