Saint-Christophe-Vallon. 80 jeunes s’éclatent au tournoi de volley

Le club Vallon Causses Volley (VCV) a organisé son 1er tournoi de Pâques samedi au complexe sportif de St-Christophe. Après le discours d’accueil en présence des élus du secteur et de Michel Morio président du Comité départemental de volley, près de 80 jeunes de l’Aveyron et du Lot ont foulé les terrains durant tout l’après-midi. Sur la plus haute marche du podium on retrouve l’équipe du collège Saint-Joseph de Marcillac qui a remporté la poule "débutants" ainsi que les M18 du Vallon Causses Volley qui se sont brillamment imposés chef les "confirmés". À l’issue de la remise des coupes un goûter a été offert à tous les participants grâce au soutien des collectivités, du CD 12 et des partenaires du tournoi (Aveyron Alarme Service, Ateliers Panissié, Viasanté Mutuelle).

Les organisateurs du VCV se félicitent du succès de cette journée et profitent de l’occasion pour inviter les amateurs de volley à rejoindre le club à n’importe quel moment de l’année. Les entraînements se déroulent au gymnase de Saint-Christophe le jeudi de 20 h 30 à 23 heures pour les seniors, et le samedi de 11 heures à 13 h 45 pour les juniors.

Contacts : volley.club.vc12@gmail.com / 06 87 08 90 57.