Euro 2024 : qui complétera le groupe de la France ? Réponse ce soir, voici les derniers barrages

21 des 24 pays qui disputeront l’Euro 2024 en Allemagne sont connus. Les trois derniers billets seront compostés ce mardi soir ! Voici le programme.

C’est ce soir que l’Euro 2024 de football affichera enfin complet. 21 des 24 tickets ont, pour le moment, été distribués. Les derniers barrages livrent leur verdict ce mardi 26 mars 2024.

Six candidats, trois billets

Ils étaient 12 il y a quelques jours, ils ne sont désormais plus que six à prétendre pouvoir se qualifier pour l’Euro en Allemagne. La Géorgie, la Grèce, le pays de Galles, la Pologne, l’Ukraine et l’Islande croiseront le fer : les nations qui l’emporteront partiront disputer le championnat d’Europe des nations.

Quel programme ?

Tombeurs du Luxembourg (2-0) et du Kazakhstan (5-0), la Géorgie et la Grèce vont s’affronter dès 18 heures pour le premier billet. Viendont ensuite les deux autres rencontres entre le pays de Galles et la Pologne, qui ont écarté la Finlande (4-1) et l’Estonie (5-1), puis entre l’Ukraine et l’Islande, victorieux en Bosnie (1-2) et en Israël (1-4). Voici le programme :

18 heures : Géorgie – Grèce

20 heures 45 : Ukraine – Islande

20 heures 45 : pays de Galles – Pologne

Dans quels groupes se retrouveront les qualifiés ?

Les prétendants sont déjà fixés sur leur éventuel sort en cas de qualification. Celui qui remportera le duel entre la Géorgie et la Grèce rejoindra le groupe F, composé de la Turquie, du Portugal et de la République tchèque.

Quant à l’Ukraine et l’Islande, elles lutteront pour un ticket les menant vers le groupe E, avec la Belgique, la Slovaquie et la Roumanie.

Enfin, la France aura un oeil sur le duel entre le pays de Galles et la Pologne, puisque celui qui s’imposera complétera le groupe D, dans lequel se trouvent donc les Bleus, les Pays-Bas, et l’Autriche.

Quels sont les six groupes de l’Euro ?

À moins de trois mois du coup d’envoi de cet Euro, qui sera donné le 14 juin prochain, voici donc la composition des groupes, avant ces derniers barrages :