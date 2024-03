Bozouls. La découverte des salles du complexe Cardabelle a enthousiasmé le public

Les habitants de la cité s’étaient déplacés en masse pour découvrir le complexe "Cardabelle", dont l’inauguration officielle aura lieu le 29 mars. Pas moins de 1 500 personnes ont eu la surprise d’apprécier la qualité de ces nouvelles constructions. Les salles de ce complexe dont l’entrée donne une impression de légèreté et d’accueil agréable, sont destinées avant tout aux associations.

La salle principale – de fêtes ou de spectacle – d’une surface de 1 200 m2 est en capacité d’accueillir 1 000 personnes debout et 600 assises. Elle est susceptible d’être louée pour l’organisation d’évènements.

Comme le précise Jean-Luc Calmelly maire de Bozouls, tout a été prévu pour offrir un véritable confort d’usage : un bar équipé avec un accès réservé aux traiteurs, un vaste parvis permettant de s’installer également à l’extérieur. Cette salle est destinée aussi au déploiement d’une véritable programmation culturelle. La grande scène est équipée d’éclairage, écran et sono. Il reste à acquérir des gradins amovibles qui permettront d’offrir un confort supérieur aux spectateurs et de couper le volume lorsque cela sera nécessaire. Celle salle est également conçue pour accueillir des réunions, des salons et des expositions.

À côté, un espace de 1 000 m2 constitue le gymnase d’entraînement : complément indispensable au gymnase intercommunal au regard des nombreuses activités. Un autre espace (salle anniversaire) de 116 m2 d’une capacité de 70 à 80 personnes permettra de satisfaire les demandes d’organisations publiques ou privées. Le maire insiste sur le fait que ce projet a été réalisé dans le plus grand respect du cahier des charges, au regard notamment de l’isolation acoustique et thermique : un confort pour le voisinage puisque l’isolation phonique a été poussée au maximum.

Cet investissement a été réalisé pour apporter une réponse aux besoins de la population : ce qui constitue un plus incontestable en termes de qualité de vie et d’attractivité.

L’autre partie des bâtiments de l‘usine "ex Lacroix" sera démolie pour laisser place à un univers végétalisé destiné aux jeux et aux loisirs (2025).

Un remerciement appuyé a été adressé aux associations et aux villages de Gabriac et Rodelle qui ont mis à disposition leurs salles des fêtes durant ces travaux. La soirée festive s’est poursuivie par une prestation musicale du Big band de Bozouls (21 musiciens + 2 chanteuses) et le club Danse corps du plus bel effet, sous les applaudissements du public, malgré quelques réglages restant à faire.

Un lunch offert par la municipalité a donné lieu à de nombreux échanges conviviaux.