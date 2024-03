Pourquoi les Z préfèrent les vidéos sur les réseaux sociaux aux séries sur les plateformes de streaming ?

(ETX Daily Up) - Entre les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, les jeunes ont fait leur choix. 60% des Z Américains préfèrent regarder des vidéos d'autres utilisateurs sur les médias sociaux plutôt que des séries et des films sur les services SVOD. Et la raison n'est pas une question de qualité, mais de temps.

Face à la multitude de plateformes de SVOD et à leur catalogue, régulièrement alimenté, les jeunes ne savent plus où donner de la tête. C'est justement l'une des raisons invoquées par les Américains dans l'étude menée par Deloitte, intitulée Digital Media Trends. La grande majorité des Z (60%) indique préférer regarder des vidéos sur les réseaux sociaux pour ne pas perdre de temps à chercher un programme à regarder.

D'ailleurs, quand ils cherchent une série ou un film à regarder sur une plateforme de streaming, ils se tournent vers les réseaux sociaux. Plus de la moitié (54%) des Millennials et des Z trouveraient de meilleures recommandations sur les réseaux sociaux que sur les plateformes elles-mêmes. "Les personnes interrogées âgées de moins de 41 ans préfèrent les vidéos des médias sociaux à toute autre forme de contenu vidéo", précise l'étude.

Comment inverser la tendance ? Selon Deloitte, les plateformes de streaming devraient s'inspirer un peu plus des réseaux sociaux qui permettent une plus grande personnalisation. Par exemple, la moitié des Américains interrogés passeraient plus de temps sur les services SVOD s'il était plus facile de trouver du contenu. Les trois quarts des générations Z et Y souhaiteraient une offre groupée qui leur permettrait de rechercher du contenu sur l'ensemble de leurs plateformes.

Par ailleurs, "42% des consommateurs interrogés seraient prêts à regarder des publicités sur les services de streaming si elles étaient personnalisées en fonction de leurs centres d'intérêt", explique l'étude. La publicité n'est donc pas forcément un frein pour les consommateurs qui voient une opportunité. Près de 40 % des personnes interrogées âgées de moins de 41 ans souhaiteraient pouvoir cliquer sur les publicités qu'elles regardent dans le cadre de la SVOD pour obtenir plus d'informations sur un produit et avoir la possibilité de l'acheter directement. Une option que Pinterest a déjà mise en place avec sa nouvelle série disponible en streaming. Et cela fonctionne. Plus de quatre consommateurs de la génération Z et des Millennials sur dix effectuent un achat via Pinterest Shopping au moins une fois par mois, selon une enquête de GlobalData.

"Le plus grand défi pour les fournisseurs de SVOD et les studios pourrait être d'ordre philosophique : ils ne s'adressent plus à une culture de masse, mais plutôt à un paysage fragmenté d'options de divertissement numérique concurrentes. Essayer de reconstruire les modèles commerciaux de la télévision payante autour des services de streaming pourrait aider à réduire le taux de désabonnement à la SVOD et à ralentir l'attrition à court terme, mais le succès à long terme impliquera probablement de réinventer le média pour qu'il soit plus personnalisé, plus facile à acheter et plus social", explique le rapport de Deloitte. "Le secteur a eu 20 ans pour comprendre l'ampleur et la forme du bouleversement que représente le streaming. Il doit maintenant s'unir pour construire quelque chose de vraiment contemporain".





*Ces informations sont basées sur une enquête en ligne réalisée en octobre 2023 auprès de 3 517 consommateurs américains. Tout au long de ce rapport, nous faisons référence aux générations. Nos définitions des générations sont les suivantes : Génération Z (1997-2009), millénaires (1983-1996), Génération X (1966-1982), baby-boomers (1947-1965) et personnes d'âge mûr (1946 et avant). L'enquête a été menée par une société de recherche indépendante et toutes les données sont pondérées en fonction du recensement le plus récent afin de donner une image représentative des consommateurs américains.