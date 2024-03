Saint-Christophe-Vallon. Appel aux dons pour l’église de Testet

De nombreux fidèles, parmi lesquels des pèlerins venus d’Espalion et de Rodez, ont assisté samedi dernier à la messe célébrée par le père Foucauld en la chapelle Saint-Joseph de Testet. À l’issue de l’office, une convention tripartite de collecte de dons concernant l’église Sainte-Marie de L’Assomption de Testet a été signée par Patrice Lemoux, délégué territorial de l’Aveyron pour la Fondation du patrimoine, Christian Gomez, maire de Saint-Christophe et Jean-Marie Lafon, président de l’association Les Amis de l’église de Testet. Les fonds ainsi récoltés permettront la restauration de l’église située au cœur du village, tant au niveau de son patrimoine bâti, que des objets religieux.

Cette église du XIIIe siècle a été rattachée à la commune de Saint-Christophe en 1830. Les travaux de restauration sont à effectuer sur la toiture dont la couverture sera faite en lauze de pays provenant de la carrière du Pont de Grafuel. "Le but est de protéger l’édifice et ses nombreuses richesses, parmi lesquelles une sculpture en pierre représentant une vierge à l’enfant, datant du XVIe siècle, inscrite en tant qu’objet mobilier protégé au titre des monuments historiques depuis 1984" explique Jean-Marie Lafon, indiquant que cette église représentait "un intérêt patrimonial et local au niveau historique, mémoriel et sentimental. Élément primordial de la vie paroissiale et de ses fidèles, des événements familiaux y sont partagés tels que mariages, baptêmes ou obsèques".

Aider ce projet, c’est préserver l’identité du village, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt. On peut faire un don, sur le site internet www.fondation-patrimoine.org/92340 ou par chèque à l’ordre de la Fondation du patrimoine Occitanie Pyrénées- Église de Testet – BP 70289 – 75867 PDC Paris XVIIIe, accompagné du bulletin de dons disponible à la mairie ou en l’église de Saint-Christophe-Vallon.