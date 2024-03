Bozouls. Dégustation d’huîtres pour la bonne cause

Le Lions Club Espalion Haut-Rouergue a organisé une dégustation d’huîtres, devant le café de la Terrasse. Tous les membres du club, sans exception, étaient présents sur le site pour installer les barnums et la signalisation, ouvrir les huîtres, préparer les assiettes et accueillir les amateurs avec le sourire.

600 € collectés

A midi, il ne restait plus une seule huître… Les écaillers et tous les membres du Lions Club n’ont même pas eu le plaisir d’y goûter.

La matinée s’est passée dans une ambiance chaleureuse et très conviviale, sous un soleil printanier.et a apporté une joyeuse animation.

Les bénéfices de cette action, de l’ordre de 600 € seront comme prévu, intégralement versés à l’Adot 12 (Association départementale pour le don d’organes et de tissus humains).

Isabelle Gimenez, présidente de l’Adot 12 et Jany Tardio secrétaire, étaient présentes sur le site et ont ainsi pu documenter et renseigner de nombreuses personnes intéressées par cette grande action qu’est le don d’organes qui peut permettre de sauver tant de vies.

Le Lions Club remercie vivement toutes les personnes qui, en dégustant quelques huîtres, ont permis d’assurer la réussite de cette manifestation tout en apportant un soutien important à l’association