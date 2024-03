Rignac. Encore une réussite pour des Livr’& Vous

La médiathèque du Pays rignacois a accueilli le désormais traditionnel rendez-vous littéraire rignacois "Des Livr’& Vous". Après un petit apéritif dînatoire bien apprécié de tous, une dizaine de participants se sont rassemblés pour parler et échanger autour de leur livre coup de cœur du moment. Un moment très convivial et grandement apprécié par tout le monde. Les participants sont ressortis ravis d’une telle expérience et ont déjà noté dans leur agenda la date de la prochaine édition qui aura lieu le 26 juin. D’ici là, il est possible de retrouver la liste des livres présentés sous forme de livret à la médiathèque. Si vous souhaitez le recevoir par mail, n’hésitez pas contacter Audrey et Valérie au 05 65 80 26 02 ou par mail médiathèque@pays-rignacois.